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Карло Анчелотти назвал клуб, в котором завершит карьеру

Карло Анчелотти назвал клуб, в котором завершит карьеру
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал клуб, в котором завершит карьеру.

«Футбол – это сложно и просто. Но простого больше. Для него нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи – это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много. Я завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть ещё одну Лигу чемпионов», – приводит слова Анчелотти La Repubblica.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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