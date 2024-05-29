«Если бы Леау был моим игроком, я бы бил его каждый день». Анчелотти — об игре Рафаэла

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, следит ли он за выступлениями своей бывшей команды итальянского «Милана».

«Я наблюдаю за командой со стороны и с любовью. Из «Милана» вернулся выдающийся футболист Браим Диас, а ещё там есть такой большой талант, как Рафаэл Леау… Но иногда его нужно стукнуть. Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день», – приводит слова Анчелотти La Repubblica.

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В нынешнем сезоне Леау принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности Рафаэл провёл на поле 3489 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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