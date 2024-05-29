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Генич отреагировал на инсайд Романо о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал информацию журналиста Фабрицио Романо о завершённом переходе российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Грандиозное событие! В добрый путь! Знал об интересе «ПСЖ» ещё месяца полтора назад, но как-то не верилось… и вот! Мотя, удачи», — написал Генич в своём телеграм-канале.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

По итогам сезона «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 56 очков.

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