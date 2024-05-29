Клопп расплакался на прощальном мероприятии с фанатами «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп растрогался на прощальной встрече с болельщиками мерсисайдцев. Клуб во вторник, 28 мая, организовал в городе специальное прощальное мероприятие, посвящённое карьере немецкого специалиста в «Ливерпуле». Мероприятие вел комик Джон Бишоп.

На прощальном вечере Юрген Клопп заявил, что переход в «Ливерпуль» был его лучшим решением в жизни, если не считать брак с его супругой Уллой. После чего болельщики начали скандировать его имя, и Клопп расплакался.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. 20 мая клуб назначил на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Арне Слота, который начнёт исполнять обязанности с 1 июня 2024 года.

Клопп танцует под рэп на прощальной вечеринке в свою честь: