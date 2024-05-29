Клопп: не смог бы прожить и года в «Ливерпуле», если бы им руководили парни из Лондона

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о финансовых вложениях руководства английского клуба.

«Можете ли вы представить себе «Ливерпуль» как клуб с неограниченными деньгами? Представьте, что сюда пришёл Килиан Мбаппе. Представьте себе, что Беллингем приехал сюда, Холанд. Это не про нас, это нам просто не подходит. Мы выиграли то, что выиграли, и сделали это по-ливерпульски. Владельцы делают то, что делают владельцы. Владельцы хотят заработать. Извините, что говорю вам это. Они не зарабатывают деньги каждый день: они что-то вкладывают, и так во всем мире.

Мы должны быть очень счастливы, что у нас есть такие владельцы, а не парни, которые купили лондонские клубы. Я бы не прожил и года в «Ливерпуле» под их руководством. «Отличное развитие, но недостаточно хорошее, увольте его!» А год спустя: «Увольте его». Затем, наконец, их команды играют в футбол, и люди думают, что они вернулись, но потом всё равно увольняют тренера. У нас же есть владельцы, которые действительно чувствуют ответственность за клуб и очень много работают, чтобы добиться успеха. Я чувствовал поддержку. Мы сделали это настолько хорошо, насколько могли, и меня это устраивает», — приводит слова Клоппа The Guardian.

Клопп танцует под рэп на прощальной вечеринке в свою честь: