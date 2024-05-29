Каждый пятый футболист в Англии использует снюс — The Guardian

Газета The Guardian опубликовала результаты исследования об использовании футболистами в английских чемпионатах табачного изделия снюс.

По информации источника, примерно каждый пятый профессиональный игрок мужского и женского пола, принявший участие в опросе, употребляет снюс. Отмечается, что в выборку опрошенных попали футболисты АПЛ, Английской футбольной лиги (остальные чемпионаты) и женской лиги.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.

Гарначо празднует победу в Кубке Англии в стиле Роналду: