Глава Дагестана: махачкалинское «Динамо» может со временем обогнать по результатам «Анжи»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался о перспективах махачкалинского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге.

«С выходом в РПЛ бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объема финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы, думаю, способны», — сказал Меликов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона чемпионами Мелбет Первой лиги стали подмосковные «Химки». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков после 34 туров. На втором месте финишировало махачкалинское «Динамо», имея в активе по итогам сезона 61 очко. Обе команды вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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