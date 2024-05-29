Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу, отвечая на вопрос о трансферах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о трансферной кампании испанцев, обратившись к президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

«Президенту «Реала» Флорентино Пересу уже 77 лет. Он не хочет, чтобы ситуация в клубе постоянно менялась. Это понятная история. «Реал» – хорошо управляемый клуб. Президент проводит феноменальные трансферные кампании. Он привёл Беллингема, Винисиуса, Родриго, Вальверде – всех в молодом возрасте. Сейчас придёт Эндрик. Флорентино, спасибо, что хорошо выполняете свою работу», – приводит слова Анчелотти Times Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

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По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров. В финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

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