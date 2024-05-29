Тен Хаг со скепсисом отнёсся к назначению Арне Слота в «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на назначение нидерландского специалиста Арне Слота на пост наставника «Ливерпуля».

«Люди слишком лирично отзываются о «Фейеноорде». Они в этом году были стабильными, но не лучшими. ПСВ был в два раза лучше во всех отношениях. С точки зрения доминирования над мячом, с точки зрения давления, с точки зрения интенсивности.

Бош и его команда сделали это на высшем уровне. ПСВ был намного, намного лучше «Фейеноорда» на такой длинной дистанции», — приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавлявшего мерсисайдцев с 2015 года. Последним местом работы Слота был нидерландский «Фейеноорд», с которым он работал с июля 2021 года. За этот период под руководством 45-лентего специалиста «Фейеноорд» провёл 148 матчей во всех турнирах, в которых 97 раз победил, 27 раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

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