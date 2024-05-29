Мбаппе прокомментировал звание лучшего футболиста Европы от Globe Soccer Awards

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, что стал обладателем награды лучшему футболисту Европы по версии Globe Soccer Awards — ежегодной церемонии награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.

«Как личность и как спортсмен я сильно изменился. Сейчас у меня гораздо больше опыта, и я глубже осознаю особенности футбольного мира. В футболе у меня множество целей. Хочу начать с Евро-2024, а затем двинуться к новому этапу в моей карьере», — сказал Мбаппе на пресс-конференции после вручения награды.

Отметим, Мбаппе опередил Джуда Беллингема («Реал» Мадрид), Филипа Фодена («Манчестер Сити»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Бавария»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Винисиуса Жуниора («Реал» Мадрид).

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 10 результативными передачами. В составе «ПСЖ» в нынешнем сезоне Мбаппе выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.

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Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: