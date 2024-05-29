Президент «Оренбурга» оценил работу Деограсии на посту главного тренера

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о работе главного тренера команды испанца Давида Деограсии и рассказал о продлении его контракта.

«Это было сложное решение, оно принималось очень непросто. Трезво оценивая сейчас, считаю, что мы поступили правильно. Видим плоды труда Давида, за ним есть определённая перспектива по совершенствованию игры. В этом плане мы не сомневаемся.

В контракте Давида была опция продления в случае, если он сохраняет команду напрямую в РПЛ. С некими условиями, например, повышение оплаты труда и прочее. В воскресенье я с удовольствием провёл итоговое совещание с тренерским штабом и руководством, где объявил о пролонгации контракта с Деограсией. На год или на другой срок? Да, на год», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

51-летний испанский тренер Давид Деограсия в августе 2023 года возглавил «Оренбург», перейдя на должность главного тренера с поста главы клубной академии после неудачного старта «газовиков» под руководством чешского специалиста Иржи Ярошика. Сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» завершил на 12-м месте, набрав 31 очко в 30 матчах и сохранив прописку в высшем дивизионе без участия в стыковых матчах.