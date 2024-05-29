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Эмре Джан высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Эмре Джан высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча между командами состоится 1 июня в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все это знают, что «Реал» фаворит. Но мы сделаем всё, что в наших силах, нажмём на газ и будем работать друг на друга. А потом посмотрим, что из этого выйдет. Чтобы выжить там, нужно идти туда с уверенностью в себе. Мы находимся там, где заслуживаем быть.

Тренировки? Неделя перед игрой — это обычная неделя. Мы хорошо подготовимся и обязательно будем готовы на «Уэмбли». Даже если это не удастся на 100%, мы хотим постараться подойти к игре так же, как и всегда», — приводит слова Джана Sport.es.

По пути к финалу «Боруссия» прошла ПСВ (3:1), мадридский «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

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