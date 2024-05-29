Джуд Беллингем рассказал об общении с Джейдоном Санчо перед финалом ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, общается ли он с игроками дортмундской «Боруссии» перед финалом Лиги чемпионов.

«Реал» и «Боруссия» сыграют между собой в решающем матче главного еврокубка 1 июня на стадионе «Уэмбли».

«На этой неделе я ни с кем из игроков «Боруссии» не разговаривал. Когда мы только перешли, я получил небольшое сообщение от Санчо. Я поговорил с ним. Просто сказал: «Увидимся там» и всё в таком духе. Джейдон был тем, кто взял меня под своё крыло, когда я только приехал в Дортмунд. Он действительно хороший парень. Он мне очень помог», — приводит слова Беллингема Goal.

Беллингем выступал за «Боруссию» с июля 2020 по июль 2023 года. За немецкий клуб 20-летний англичанин сыграл 132 матча, забил 24 мяча и отдал 25 голевых передач.

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