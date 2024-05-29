Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем рассказал об общении с Джейдоном Санчо перед финалом ЛЧ

Джуд Беллингем рассказал об общении с Джейдоном Санчо перед финалом ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, общается ли он с игроками дортмундской «Боруссии» перед финалом Лиги чемпионов.

«Реал» и «Боруссия» сыграют между собой в решающем матче главного еврокубка 1 июня на стадионе «Уэмбли».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На этой неделе я ни с кем из игроков «Боруссии» не разговаривал. Когда мы только перешли, я получил небольшое сообщение от Санчо. Я поговорил с ним. Просто сказал: «Увидимся там» и всё в таком духе. Джейдон был тем, кто взял меня под своё крыло, когда я только приехал в Дортмунд. Он действительно хороший парень. Он мне очень помог», — приводит слова Беллингема Goal.

Беллингем выступал за «Боруссию» с июля 2020 по июль 2023 года. За немецкий клуб 20-летний англичанин сыграл 132 матча, забил 24 мяча и отдал 25 голевых передач.

Материалы по теме
Эмре Джан высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android