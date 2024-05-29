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Президент «Оренбурга» рассказал о позиции клуба в отношении легионеров

Президент «Оренбурга» рассказал о позиции клуба в отношении легионеров
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, какую трансферную политику по отношению к имеющимся в составе игрокам-иностранцам будет проводить клуб в летнее окно переходов 2024 года.

«Какова ситуация по легионерам? В прошлом сезоне нам удалось всех сохранить, а в сентябре я сказал, что клуб будет точно следовать контрактам футболистов, свято сохраняя их интересы и интересы «Оренбурга». Мы сейчас занимаем простую позицию: если кто-то пожелает уйти, найдёт другой клуб, принесёт коммерческое предложение, то мы его примем, если оно будет выгодно для всех сторон. Мы никого держать не будем», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

Зимой 2024 года «Оренбург» вёл переговоры с московским «Локомотивом» о возможном переходе в столичный клуб 27-летнего аргентинского полузащитника Лукаса Веры. Стороны не смогли прийти к соглашению об устраивающих обе команды условиях сделки, и трансфер не состоялся.

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