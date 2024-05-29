В «Оренбурге» высказались по ситуации с выкупом Прохина и Михайлова и продлением Обухова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопросы по продолжению сотрудничества с арендованными с правом выкупа игроками — центральным защитником «Ростова» Данилой Прохиным и полузащитником «Зенита» Ярославом Михайловым, а также с нападающим Владимиром Обуховым.

«Что могу сказать по арендам с правом выкупа у Прохина и Михайлова? Надо оценить, остыть, понять до конца наш бюджет и возможности. Много времени это не займёт, но на сегодняшний день я не готов ответить, что будет с их выкупом. Какая ситуация по заканчивающемуся контракту Обухова? Какое-то решение будет принято, оно в процессе. Пока мы на паузе, смотрим, оцениваем», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

Контракт 32-летнего нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом» истекает в июне 2024 года. В сезоне-2023/2024 футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах и забил пять голов.