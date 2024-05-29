Нагельсман: увидел фотографию Тони Крооса с 48 000 трофеев. Впечатляет

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о решении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса завершить карьеру.

34-летний футболист объявил об уходе из футбола после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Мне кажется, он уже давно об этом думал, находясь в клубе. Вчера я увидел его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще. Ему не надо никому ничего доказывать. Сейчас у него впереди важный турнир, который он ждёт с огромным нетерпением. Если мы победим, то у него, кажется, будут все возможные трофеи. В таком случае это будет самое подходящее время, чтобы завершить карьеру», – приводит слова Нагельсмана Goal.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн.

Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

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