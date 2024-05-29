Винисиус Жуниор рассказал о своей татуировке с Пеле, Коби Брайантом и Мохаммедом Али

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своей татуировке на всю спину с Пеле, Коби Брайантом, Мохаммедом Али и другими спортсменами.

«Они являются одними из главных примеров и источников вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди. На этой татуировке также изображено лицо моего отца, который является моим самым большим кумиром», – приводит слова Винисиуса Goal.

Фото: Соцвети gangatattoo

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

23-летний бразилец перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Винисиуса в € 150 млн.

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186