Антонио Кассано раскритиковал работу Симоне Индзаги в «Интере»

Бывший нападающий «Интера» и мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о работе главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Если взглянуть на путь Индзаги, то он очень хорошо провёл первые три месяца в «Интере», и я сказал, что в нём есть что-то от Конте. Затем он устроил катастрофу, упустив скудетто в борьбе с «Миланом», имея гораздо более сильный состав. У него была потрясающая команда, это первое.

В прошлом сезоне он проиграл «Наполи», хотя должен был брать золото. У «Интера» был прекрасный состав, но произошла ещё одна катастрофа. Ему повезло победить «Порту» и выйти в финал Лиги чемпионов, но он не заслужил победу.

Индзаги не такой выдающийся тренер, каким его выставляют: в этом году он выиграл Серию А, но до этого проиграл её дважды. Его результаты гораздо хуже, чем должны были быть. Его состав настолько сильнее остальных, что я не удивлён его чемпионством», — приводит слова Кассано Goal.

Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. Под его руководством команда один раз выиграла чемпионат Италии, два раза Кубок и три раза Суперкубок Италии.

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186