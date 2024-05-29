Президент «Оренбурга» — о назначении Лички: нас тогда не критиковал только ленивый

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как восприняла футбольная общественность его решение назначить на пост главного тренера клуба во время его выступлений в Первой лиге чешского специалиста Марцела Личку.

«Рад ли я за Личку, который был близок к победе в чемпионате? Конечно, рад. Нас с Марцелом связывает длительная совместная работа. В своё время мы с Андреевым (спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. — Прим. «Чемпионата») привели его в Первую лигу. Из-за решения привести иностранца в ФНЛ нас не критиковал только ленивый. Тогда это был нонсенс для всех. Тем не менее тогда почувствовали, что Личка — человек слова, человек дела», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

В июне 2023 года Марцел Личка возглавил московское «Динамо», с которым в сезоне-2023/2024 выиграл бронзовые медали РПЛ, перед заключительным туром имея высокие шансы на чемпионство.