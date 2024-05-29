Беллингем — о Кроосе и Модриче: я просто сидел за столом и слушал их истории

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о взаимоотношениях с полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем.

«Давали ли Модрич и Кроос мне советы перед финалом? Да. Я много с ними разговариваю. У меня очень хорошие отношения с ними обоими. Некоторые из моих лучших воспоминаний в этом году связаны с тем, что я просто сидел за столом и слушал их истории. Здорово, что я могу создавать воспоминания вместе с ними и, надеюсь, однажды я сам смогу поделиться этим опытом», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Беллингем перешёл из «Боруссии» в «Реал» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 41 матч, забил 23 мяча и отдал 12 голевых передач.

Материалы по теме Эмре Джан высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186