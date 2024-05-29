«Урал» — «Акрон»: во сколько начало переходного матча, где смотреть трансляцию

В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся екатеринбургский «Урал» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.
Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, в Жигулёвске.
- 29 мая 2024
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