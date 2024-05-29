Перенёсший редкое заболевание экс-игрок «Краснодара» Олссон планирует возобновить карьеру

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, права на которого принадлежат датскому «Мидтьюлланну», заявил, что планирует вернуться в футбол. Напомним, в конце февраля шведский хавбек потерял сознание у себя дома и был госпитализирован в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале марта стало известно, что у футболиста диагностирован воспалительный процесс в сосудах головного мозга, результатом которого стало образование нескольких тромбов с обеих сторон мозга.

«Я чувствую себя очень хорошо. Я практически умирал три недели, был без сознания и ничего не помню. Я верю, что ещё буду играть, и очень оптимистично отношусь к этому», — приводит слова Олссона Inside the Games со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Кристофферу 28 лет. В «Краснодаре» Олссон играл с 2019 по 2021 год, после чего перешёл в бельгийский «Андерлехт». За «Мидтьюлланн» полузащитник выступает с 2023-го.