Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Арсенал» Тула: во сколько начало переходного матча, где смотреть трансляцию

«Пари НН» — «Арсенал» Тула: во сколько начало переходного матча, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, в Туле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android