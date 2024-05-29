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Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
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«Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет». Тренер «Фиорентины» — о финале Лиги конференций

«Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет». Тренер «Фиорентины» — о финале Лиги конференций
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о финальном матче Лиги конференций с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 29 мая. Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все рады снова быть в финале. У нас есть шанс выиграть действительно важный трофей для Флоренции, клуба, для себя самих. Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет, в особенности при подготовке. Я вижу, что игроки спокойны, и не сомневаюсь, что они отдадут все силы.

Мне, игрокам, клубу по-прежнему больно из-за поражения в пражском финале. Сделаем всё, чтобы реабилитироваться и оставить это разочарование в прошлом», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В прошлом сезоне «Фиорентина» уступила в финале Лиги конференций английскому «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2.

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