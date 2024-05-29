«Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет». Тренер «Фиорентины» — о финале Лиги конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о финальном матче Лиги конференций с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 29 мая. Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Мы все рады снова быть в финале. У нас есть шанс выиграть действительно важный трофей для Флоренции, клуба, для себя самих. Надеюсь, опыт прошлого года нам поможет, в особенности при подготовке. Я вижу, что игроки спокойны, и не сомневаюсь, что они отдадут все силы.

Мне, игрокам, клубу по-прежнему больно из-за поражения в пражском финале. Сделаем всё, чтобы реабилитироваться и оставить это разочарование в прошлом», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В прошлом сезоне «Фиорентина» уступила в финале Лиги конференций английскому «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2.