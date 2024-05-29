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Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар высказался о предстоящем финале Лиги конференций

Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар высказался о предстоящем финале Лиги конференций
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Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной». Матч состоится сегодня, 29 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы должны быть спокойны. Было бы ошибкой что-то менять в графике подготовки. Это финал, но к нему надо подходить так же, как мы подходили ко всем матчам до этого.

Я вижу мотивацию и воодушевление игроков, они рвутся в бой. Они верят в себя, полностью отдаются на тренировках, и они все хотят сыграть в этом матче», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Финальный матч пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» в столице Греции — Афинах.

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