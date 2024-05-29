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Александр Бубнов сформировал символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Александр Бубнов сформировал символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2023/2024
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Бывший футболист Александр Бубнов определил символическую сборную игроков Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Об этом сообщил Sportbox.

Символическая сборная Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии Александра Бубнова:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба — «Зенит»), Виллиан Роша, Милан Гаич (оба — ЦСКА);
Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»); Эдуард Сперцян («Краснодар»); Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА); Максим Глушенков («Локомотив»);
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.

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