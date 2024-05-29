Мор: вряд ли «ПСЖ» берёт Сафонова за € 20 млн на роль третьего вратаря

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об одном из главных стимулов Матвея Сафонова в случае перехода в «Пари Сен-Жермен». Ранее СМИ сообщали, что вратарь «Краснодара» уже провёл переговоры с руководством парижан в Москве и приехал во Францию для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта.

«Для нас эта новость очень хорошая. Это означает, что из нашего чемпионата уезжают в один из лучших клубов мира. Уезжает наш футболист. Всё будет зависеть от Матвея. Вряд ли его будут брать за € 20 млн на роль третьего номера. Для вратаря € 20 млн — это очень приличная сумма. Почему бы ему конкуренцию не выиграть и не стать первым номером? Мне кажется, его не для аренды покупают. Матвей — зрелый вратарь, первый номер нашей сборной. Думаю, его берут для того, чтобы он играл, а не просто в команде находился», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.