Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2023/2024

Бывший футболист Александр Бубнов назвал главного тренера московского «Динамо» Марцела Личку лучшим в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее Марцел Личка получил премию РПЛ как лучший тренер сезона.

«В прошлый раз выбор останавливал на Владимире Ивиче, возможно, и сейчас предпочёл бы его, проведи он полный сезон. Но в имеющихся условиях назову Марцела Личку. Большую работу провёл, «Динамо» под его руководством добилось прогресса. В последнем туре он, конечно, допустил ошибки, но я не согласен с мнением, что играл от обороны. Просто соперник заставил так играть, а для оборонительной игры он бы другой состав предпочёл», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Динамо» под руководством Марцела Лички заняло третье место по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.