Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2023/2024

Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов назвал главного тренера московского «Динамо» Марцела Личку лучшим в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее Марцел Личка получил премию РПЛ как лучший тренер сезона.

«В прошлый раз выбор останавливал на Владимире Ивиче, возможно, и сейчас предпочёл бы его, проведи он полный сезон. Но в имеющихся условиях назову Марцела Личку. Большую работу провёл, «Динамо» под его руководством добилось прогресса. В последнем туре он, конечно, допустил ошибки, но я не согласен с мнением, что играл от обороны. Просто соперник заставил так играть, а для оборонительной игры он бы другой состав предпочёл», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Динамо» под руководством Марцела Лички заняло третье место по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android