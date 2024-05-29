Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Урала» Влут: мы очень хотим сохранить место в РПЛ

Нападающий «Урала» Влут: мы очень хотим сохранить место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут высказался в преддверии первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Акроном».

«Все игроки «Урала» сконцентрированы на предстоящей игре. Мы очень хотим сохранить место в РПЛ. Тренерский штаб делает свою работу, футболисты выкладываются на тренировках. К игре с «Акроном» мы подойдём в лучших кондициях», — заявил Влут в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Таким образом, команда Виктора Гончаренко оказалась в зоне стыковых матчей. В переходных играх «Урал» сыграет с «Акроном». Первый матч между командами состоится сегодня, 29 мая, и пройдёт на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Стыки за РПЛ! Неужели «Урал» и «Нижний» пустят в элиту ещё двух новичков? LIVE
Live
Стыки за РПЛ! Неужели «Урал» и «Нижний» пустят в элиту ещё двух новичков? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android