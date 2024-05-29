Спаллетти: слава богу, что кто-то ещё верит в итальянский талант

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти похвалил миланский «Интер» и другие команды Серии А за доверие к местным футболистам. Напомним, в заявку сборной Италии на Евро-2024 попали шесть игроков «нерадзурри».

«Наличие шести игроков из одного клуба — большое событие для нас. Прежде национальная команда формировалась из игроков «Ювентуса», «Милана», «Интера» или «Ромы». Сейчас у нас есть футболисты, представляющие «Дженоа», «Болонью» и другие итальянские команды. Слава богу, что кто-то ещё верит в итальянский талант, потому что он есть и ему нужно дать возможность расцвести. У «Интера» свой менталитет, уникальный способ игры. Они так же сильны, как и «Юве», но также обладают чувством дружбы и единства внутри коллектива», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Италии начнёт свой путь на турнире с группы B, где сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.