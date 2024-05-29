«Ман Юнайтед» может опуститься в Лигу конференций из-за правил УЕФА по владению клубами

«Манчестер Юнайтед» может не выступить в Лиге Европы в новом сезоне, если не будут решены вопросы, связанные с правилами УЕФА по владению клубами. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации источника, у сэра Джима Рэтклиффа и его компании Ineos есть время до понедельника, 3 июня, чтобы убедить УЕФА в том, что «Манчестер Юнайтед» и «Ницца» должны быть допущены к участию в Лиге Европы в следующем сезоне. Рэтклифф владеет 27,7% акций «Манчестер Юнайтед», где он полностью контролирует футбольные операции, а также является мажоритарным акционером французской «Ниццы» после поглощения клуба в 2019 году.

Правила УЕФА по владению несколькими клубами запрещают любой организации или отдельному лицу иметь «решающее влияние» на управление более чем одним клубом в одном соревновании. Если решение не будет найдено, «Манчестер Юнайтед» будет вынужден покинуть Лигу Европы, поскольку в английской Премьер-лиге команда заняла более низкое место (восьмое), чем «Ницца» во французской Лиге 1 (пятое).