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Тедеев ответил, сыграет ли важную роль искусственное поле в Жигулёвске в матче с «Уралом»

Тедеев ответил, сыграет ли важную роль искусственное поле в Жигулёвске в матче с «Уралом»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев не считает, что фактор искусственного поля на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске окажет значительное влияние на распределение сил в переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. «Акрон» встретится с екатеринбургским «Уралом». Первый матч пройдёт в Екатеринбурге сегодня, 29 мая, ответный — в субботу, 1 июня, в Жигулёвске.

«Есть ли травмированные игроки? Мы сейчас имеем проблему с одним игроком и выясняем, сможет ли он сыграть в ближайшем матче или нет. Речь идёт об Артуре Галояне. Все остальные футболисты готовятся к матчу.

Может ли фактор искусственного поля на «Кристалле» сыграть важную роль? Не вижу здесь никаких проблем для «Урала». Наше искусственные поле абсолютно хорошего качества. Все команды Премьер-Лиги приезжают в Оренбург и играют с ним на синтетической траве. Не думаю, что у нас будет какое-то явное преимущество в связи с этим», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

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