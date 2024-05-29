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Бушманов: Слишкович решил, что готов к самостоятельной работе, поэтому покинул «Спартак»

Бушманов: Слишкович решил, что готов к самостоятельной работе, поэтому покинул «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на уход Владимира Слишковича из московского клуба. Напомним, Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера красно-белых в концовке сезона-2023/2024, покинул клуб по собственному желанию.

«Без понятия, какие мотивы могут быть у решения Слишковича покинуть «Спартак». Возможно, Владимир решил, что готов к самостоятельной работе. Не знаю, получился бы у них хороший тандем со Станковичем. Он не исключал, что останется в «Спартаке», но, видимо, что-то поменялось с того времени», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.

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