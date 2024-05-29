«Спасибо, Артём!» «Локомотив» опубликовал видеоролик после ухода Дзюбы

Московский «Локомотив» в социальных сетях опубликовал видеоролик, посвящённый нападающему Артёму Дзюбе. Сегодня, 29 мая, стало известно, что футболист покинул клуб после окончания контракта.

Видео доступно на YouTube-канале ФК «Локомотив» Москва. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе железнодорожников нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте. Команда набрала 53 очка за 30 матчей.