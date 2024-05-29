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Алексей Березуцкий рассказал, что перенял некоторые тренерские качества у Валерия Газзаева

Алексей Березуцкий рассказал, что перенял некоторые тренерские качества у Валерия Газзаева
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Бывший футболист и тренер московского ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий признался, что перенял некоторые тренерские качества у экс-наставника армейцев Валерия Газзаева.

«Перенял ли я какие-то качества от Валерия Георгиевича [Газзаева]? Конечно, да, это естественно. И в конце карьеры уже, когда начинаешь думать, какие решения он принимал, как отсеивал игроков… Как говорится, когда тебя кто-то тренирует, он тебе в любом случае не нравится по какой-то неведомой причине, а потом, когда начинаешь анализировать, ты понимаешь, что на самом-то деле…

Ну там и технологии были другие, сейчас гораздо больше, возможности у тренера и анализировать состояние игроков, все датчики, там чего только нет, то есть ты, в принципе, получаешь какую-то картину вне зависимости от того, как и что ты делаешь. Тогда такое ещё не было прям так сильно распространено. Понимаешь, что [Газзаев делал] очень много настолько разумных и продвинутых на то время вещей, так сказать, удивляешься», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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