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Хавбек «Пари НН» Кучаев уверен, что клуб сохранит прописку в РПЛ

Хавбек «Пари НН» Кучаев уверен, что клуб сохранит прописку в РПЛ
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Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев уверен, что нижегородцы смогут сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Напомним, команда Саши Илича сыграет в стыковых матчах с тульским «Арсеналом».

«Конечно, нельзя сказать, что мы довольны попаданием в зону стыковых игр. Хотелось остаться в РПЛ напрямую, нам хватало для этого победы, нужно было выигрывать. В целом и нельзя сказать, что недовольны, ведь шансы остаться в РПЛ есть. Сейчас будем готовиться, всё в наших руках. Нам по силам обыграть «Арсенал», есть уверенность в этом», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

Напомним, первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между «Пари НН» и «Арсеналом» состоится сегодня, 29 мая. Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени.

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