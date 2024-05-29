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Чалов надеется, что Кирилл Набабкин ещё вернётся в ЦСКА

Чалов надеется, что Кирилл Набабкин ещё вернётся в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов надеется, что футболист Кирилл Набабкин ещё вернётся в московский клуб.

«Как проводили Кирилла Набабкина? Все смотрели на результаты двух матчей. А у нас была внутри своя вообще атмосфера, было грустно, такая тёплая грусть, все прослезились. Мы с ним хорошо общаемся. Конечно, мы с ним не прощаемся, надеемся, что он ещё поиграет, а потом вернётся в ЦСКА. Но у него всё будет хорошо, потому что он большой профессионал с большим опытом, человек, который внутри коллектива создаёт климат», — приводит слова Чалова ТАСС.

Напомним, об уходе Набабкина ЦСКА объявил 14 мая. Кирилл является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступал с 2010 года. В составе армейцев Набабкин по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один в Суперкубке страны.

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