Булыкин: Дзюба после ухода из «Локо» может сняться в кино, у него не будет с этим проблем

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о том, чем может заняться форвард Артём Дзюба после ухода из московского клуба по истечении срока действия контракта. Сегодня, 29 мая, «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб.

«В уходе Дзюбы из «Локомотива» есть много нюансов, которых мы не знаем. Но я думаю, что основным нюансом была финансовая сторона. Учитывая, что у Артёма ещё есть предложения, он поиграет. Если он захочет, то может остаться в РПЛ, а также есть неплохой вариант из Китая. Если он там станет чемпионом, то это будет красиво для завершения карьеры.

Понятно, что он хочет и может играть в футбол ещё год-два, ведь у него шикарные мастерство и опыт. Если это не будет команда топ-5 РПЛ, то он может помочь достигнуть результата. Но главный вопрос — кто сможет потянуть его финансовые аппетиты. Даже если он не захочет играть в футбол, то у него всегда есть предложения из шоу-бизнеса или же он может сняться в кино. Я думаю, что у него не будет с этим проблем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.