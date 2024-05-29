«У скаутов «ПСЖ» глаз намётан». Экс-хавбек «Краснодара» Каборе дал характеристику Сафонову

Бывший полузащитник «Краснодара Шарль Каборе поделился мнением о вратаре «горожан» Матвее Сафонове, который в скором времени может перейти во французский «ПСЖ».

«Это хороший парень и отличный вратарь. Когда я играл там (в «Краснодаре»), он ещё находился в системе академии и временами привлекался к нашим тренировкам. Он произвёл хорошее впечатление о себе и уже через небольшое время стабильно стал работать в группе основной команды. С ним во вратарской линии у нас была сильная конкуренция. Он выделялся своими личностными характеристиками и работой на тренировках: он не боялся играть ногами, мгновенно парировал наши удары. Видно, что у скаутов «ПСЖ» глаз намётан. Это отличный вратарь, который однажды сможет претендовать на многое.

Он не общительный, не склонен впадать в эйфорию. В 17 лет у него была девушка – он планировал на ней жениться. Это спокойный, душевный парень, лишённый всякой экстравагантности. Его у нас уважали. Он был застенчивый и никогда не вмешивался в наше общение. У нас были отдельные уголки на поле для молодых и для опытных футболистов. Матвей сидел в уголке своих и был малосговорчивым. Он спокоен, никогда не видел на его лице какого-либо смущения. Думаю, выбор «ПСЖ» основан на его человеческих качествах и игровых характеристиках: не зря он капитан своей команды. Он лидер клуба, находящегося на первых местах в России. Сафонов играет каждый матч. Неспроста он отыграл уже порядка 220 матчей за «Краснодар», — приводит слова Каборе Sport.fr.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер подтвердил скорый переход Сафонова в «ПСЖ». Отмечалось, что уже согласована сумма трансфера в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.