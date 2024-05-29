Хуммельс — о будущем: наверняка останусь в Европе

35-летний защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о своём будущем после окончания контракта с клубом.

«Есть три варианта: остаться в «Боруссии», закончить игровую карьеру или найти новый клуб. Сейчас заканчивать с футболом не хочу, это наименее вероятный вариант. Об МЛС для меня не может быть и речи. Если я перееду куда-то, то наверняка останусь в Европе», — приводит слова Хуммельса интернет-издание Bild.

Напомним, в нынешнем сезоне Хуммельс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом заканчивается в июле 2024 года.

В субботу, 1 июня, «Боруссия» сыграет против мадридского «Реала» на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов.