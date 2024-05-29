«Урал» — «Акрон»: гости открыли счёт на 67-й минуте

Сейчас проходит первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте открыл счёт в матче защитник «Акрона» Неманья Анджелкович.

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, в Жигулёвске.