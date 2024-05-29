Деменко: Мусаев в момент, когда нужно было взять «Краснодар», справился с этой функцией

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что «быки» продлили контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Именно Ивич создал команду в «Краснодаре», а Мурад Мусаев в тот момент, когда нужно было взять команду, справился с этой функцией. Мне кажется, что Сергей Николаевич Галицкий уже принял для себя окончательное решение по поводу Мусаева и решил не приглашать иностранных специалистов. Видимо, Галицкому во внутреннем общении ближе Мурад Мусаев.

Если брать по спортивному принципу, то как можно убирать человека, который ведёт команду на первом месте, пройдя 20 с лишним туров? Да, есть момент, что «Краснодар» вылетел из Кубка России. «Краснодару» максимально надо было играть в этом турнире. Но попались такие «Химки», которые также хорошо играли в других матчах.

Но самое главное, что Мусаев смог сохранить боеспособность в коллективе. Мне кажется, что другому тренеру было бы тяжело. Ведь Мурад Мусаев знает большинство футболистов и систему клуба, поэтому в какой-то степени не провалил сезон. Мне понравились слова Сперцяна: «Для нас удар, что не выиграли чемпионат, но у нас радость, потому что впервые взяли серебро». Поэтому нужно отдать должное Ивичу в комплектовании и по тому, что происходило в команде», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.