«Олимпиакос» — «Фиорентина»: текстовая трансляция финала Лиги конференций начнётся в 22:00

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Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги конференций, в котором сыграют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Встреча пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступит Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является «Вест Хэм». Примечательно, что в прошлогоднем финале «молотобойцы» обыграли «Фиорентину» со счётом 2:1.