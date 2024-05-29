Агент Тормены: Витор остаётся в «Краснодаре»

Рафаэль Норманд, агент бразильского защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о будущем своего клиента в составе команды.

«Витор сейчас в отпуске, он провёл хороший дебютный сезон в России. Что касается будущего Тормены, то он остаётся в «Краснодаре», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

Витор Тормена пополнил состав «Краснодар» осенью 2023 года, перейдя из португальской «Браги». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение защитника с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Витора Тормены составляет € 6 млн.