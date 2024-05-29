Билялетдинов охарактеризовал команду, в которой может пригодиться Дзюба

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов подвёл итоги выступлению в составе красно-зелёных нападающего Артёма Дзюбы, а также назвал черты команды, в которой может заиграть форвард. Сегодня, 29 мая, «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб.

«В прошлом году Дзюба принёс очень много пользы «Локомотиву». Вторая часть сезона ему не удалась. «Локомотив» перестроил игру, и в новой схеме не было места габаритному форварду. Это видение тренера.

Жаль, что во второй части чемпионата мы не так часто видели Дзюбу на поле, но это футбол. Артём может пригодиться команде, которая владеет мячом и находится постоянно внутри штрафной соперника», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.