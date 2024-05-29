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«Акрон» в гостях уверенно обыграл «Урал» в первом матче за право на участие в РПЛ

«Акрон» в гостях уверенно обыграл «Урал» в первом матче за право на участие в РПЛ
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Сегодня прошёл первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Победил тольяттинский «Акрон» со счётом 2:0.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Анджелкович – 67'     0:2 Данилин – 72'    

На седьмой минуте матча отличился полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе, но после проверки на VAR, проведённой главным арбитром встречи, взятие ворот было отменено. На 67-й минуте открыл счёт в матче защитник «Акрона» Неманья Анджелкович. На 72-й минуте удвоил преимущество «Акрона» полузащитник Кирилл Данилин.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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