«Акрон» в гостях уверенно обыграл «Урал» в первом матче за право на участие в РПЛ

Сегодня прошёл первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Победил тольяттинский «Акрон» со счётом 2:0.

На седьмой минуте матча отличился полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе, но после проверки на VAR, проведённой главным арбитром встречи, взятие ворот было отменено. На 67-й минуте открыл счёт в матче защитник «Акрона» Неманья Анджелкович. На 72-й минуте удвоил преимущество «Акрона» полузащитник Кирилл Данилин.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.