Игрок «Химок» Юзепчук: думаю, что в следующем году «Торпедо» выйдет в РПЛ

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук заявил, что московское «Торпедо» сможет по итогам следующего сезона Мелбет Первой лиги выйти в РПЛ.

— Какие впечатления остались от периода в «Торпедо»?

— Только положительные, учитывая, что это был мой первый клуб в России. Много с кем до сих пор общаюсь из «Торпедо». С тем же Шевченко, Стефановичем, Шамкиным. Считаю, что к российскому футболу быстро адаптировался.

— Были удивлены, что они не вышли в РПЛ?

— Да, потому что в «Торпедо» собран хороший состав. Думаю, в следующем году они выйдут в РПЛ. Буду надеяться на это, — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт».

Роман Юзепчук перешёл в «Химки» из московского «Торпедо» в прошедшее зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах Первой лиги, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Торпедо» заняло 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 34 матча. «Химки» заняли первое место, набрав 66 очков, и получили повышение в классе.

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