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Максим Деменко: уход Слишковича из «Спартака» — прерогатива Станковича

Максим Деменко: уход Слишковича из «Спартака» — прерогатива Станковича
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Бывший российский футболист Максим Деменко предположил, почему тренер Владимир Слишкович решил покинуть московский клуб.

«Это редкость, когда в команду приходит новый тренер и остаётся помощник прошлого тренера. Поэтому уход Слишковича из «Спартака» — это прерогатива Станковича. Он, наверное, поставил условие: «Я работаю со своими тренерами, а если вы хотите платить ему, то переведите в дубль «Спартака».

Любой специалист, который приходит в другой клуб, себя уважает. Станкович после общения со Слишковичем, наверное, был удивлён как футболист. Человек пришёл с другим тренером, тот ушёл, а он остался и хочет работать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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