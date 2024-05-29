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Колыванов: матч лучших легионеров РПЛ с россиянами был бы интереснее игры с Беларусью

Колыванов: матч лучших легионеров РПЛ с россиянами был бы интереснее игры с Беларусью
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Беларуси.

«Было бы супер, если бы организовали матч лучших легионеров РПЛ с нашими ребятами. Во-первых, интерес бы был выше к этому матчу. Во-вторых, мы не участвуем в международных матчах. Всегда интересно проверить свои силы против сильных легионеров, которые превосходят, а, возможно, и не превосходят наших игроков.

В РПЛ много хороших легионеров, главное, чтобы не переломали друг друга (смеётся). Я к белорусам хорошо отношусь, но играть против бразильцев, аргентинцев и других футболистов РПЛ статуснее и интереснее. Я считаю, было бы супер провести такую встречу», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Напомним, товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт 7 июня в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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