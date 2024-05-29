Шамиль Газизов: опыт Дзюбы может быть полезен любому клубу

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сказал, что нападающий Артём Дзюба может быть интересен любой команде. Сегодня, 29 мая, «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«Может ли быть Дзюба интересен махачкалинскому «Динамо»? Опыт Дзюбы может быть полезен любому клубу. Вопрос в том, насколько это реально в финансовом плане. Ничего конкретного по этому поводу сейчас сказать нельзя», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в весенней части завершившегося сезона.