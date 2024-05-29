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Шамиль Газизов: опыт Дзюбы может быть полезен любому клубу

Шамиль Газизов: опыт Дзюбы может быть полезен любому клубу
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сказал, что нападающий Артём Дзюба может быть интересен любой команде. Сегодня, 29 мая, «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«Может ли быть Дзюба интересен махачкалинскому «Динамо»? Опыт Дзюбы может быть полезен любому клубу. Вопрос в том, насколько это реально в финансовом плане. Ничего конкретного по этому поводу сейчас сказать нельзя», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в весенней части завершившегося сезона.

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